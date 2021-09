Ubisoft chystá hraný seriál na motivy automobilové série Driver

Driver patří už dlouho mezi kultovní automobilové akční série a od roku 1999 jsme se dočkali už osmi různých her této značky včetně pěti velkých samostatných pokračování. Bohužel poslední skvělý díl s podtitulem San Francisco vyšel v dalekém roce 2011 a nové se zatím nechystá.

Ubisoft ale kutí něco jiného. Jeho filmová divize Ubisoft Film & Television totiž připravuje hraný seriál na motivy známé série jménem Drive, který se podívá na streamovací platformu Binge někdy v příštím roce, kdy bude služba spuštěna. Seriál by se měl soustředit samozřejmě na našeho hlavního protagonistu Johna Tennera, bývalého závodníka a nyní policistu, který se vydá do ulic to nandat kriminálnímu syndikátu.

O produkci se postarají Jason Altman, Danielle Kreinik a Genevieve Jones přímo z Ubisoftu včetně producentů Allana Ungara a Vincenta Talenti ze strany Binge. To je ostatně kapkou v moři filmové snahy Ubisoftu, který chystá mimo jiné celou řadu dalších seriálů na motivy známých značek jako Splinter Cell, Assassins Creed či Far Cry.