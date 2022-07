Ubisoft chystá na září vlastní prezentaci. Ukázat by se měla budoucnost série Assassin's Creed

Spousta velkých společností má už letos prezentaci za sebou. Ubisoft si nicméně svá oznámení nechal až na druhou polovinu roku.

Původně se očekávalo, že se Ubisoft více zapojí do Summer Game Festu. Nakonec si ale uspořádá vlastní akci, která se uskuteční 10. září v 21:00 našeho času. Čekají nás novinky od několika studií Ubisoftu rozesetých pro celém světě. Konkrétní jména v tiskové zprávě nepadla, ale lehce odhadneme pár z těch, která na Ubisoft Forward určitě chybět nebudou.

Assassin's Creed letos slaví 15 let od vydání prvního dílu, takže by se slušelo nějaké velké oznámení. Už dlouho čekáme na pořádné představení Assassin's Creed Inifinity, což má být velká live-service hra. Vedle toho má ale vznikat menší přírůstek do série ve stylu původních dílů, ve kterém bychom se měli podívat do Bagdádu.

Z další titulů by se měl objevit také Avatar: Frontiers of Pandora a před vydáním se jistě připomene také Mario+Rabbids: Sparks of Hope. Remake prince z Persie bychom ale na druhou stranu určitě neočekávali. Jsme ale velmi zvědaví na nového prince, který se má inspirovat metroidvanií Ori and the Blind Forest.

Je také docela možné, že uvidíme něco nového z free-to-play akce The Division Heartland. A jak známe Ubisoft, nebudou chybět ani nějaké ty mobilní tituly. Doufáme, že si pro nás přichystali alespoň jedno velké překvapení.

Zdroj: Ubisoft