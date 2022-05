Ubisoft+ letos dorazí na Xbox i PlayStation. Součástí PS Plus bude jeho osekaná verze Classic

Nejen PlayStation, ale i Ubisoft přišel s oznámením ohledně svého předplatného. Již brzy bychom ho měli najít i na domácích konzolích Microsoftu a Sony.

To, že předplatné Ubisoft+ míří na Xbox, jsme se dozvěděli už letos v lednu. Dnes k tomu v tiskové zprávě Ubisoft přidal i PlayStation. Nově i na těchto platformách najdete předplatné zahrnující přes 100 titulů spolu s DLC přídavky, prémiovými edicemi a možností hrát nejnovější hry Ubisoftu hned v den vydání. Zatím ho najdete pouze na PC, Stadii a Amazon Luna s cenovkou 15€ měsíčně. Cenu pro konzole zatím neznáme.

Kromě toho ještě byla oznámena varianta Ubisoft+ Classic, která od 24. května bude součástí předplatného PlayStation Plus Extra a Premium. Ta zahrnuje "výběr populárních her včetně Assassin's Creed Valhalla, The Division a For Honor". Stejně tak jeho součástí budou i starší klasiky jako Child of Light, Far Cry 3 Blood Dragon, Watch Dogs a další. Se spuštěním bude v nabídce Ubisoft+ Classic 27 her a pokud vše půjde podle plánu, do konce roku by toto číslo mělo narůst na 50 titulů.

Nabídka Ubisoft+ Classic při spuštění Assassin’s Creed Valhalla

For Honor

The Crew 2

Child of Light

Eagle Flight

Far Cry 3: Blood Dragon

Far Cry 3 Remaster

Far Cry 4

Legendary Fishing

Risk: Urban Assault

South Park: The Fractured but Whole

South Park: The Stick of Truth

Space Junkies

Star Trek: Bridge Crew

Starlink: Battle for Atlas

STEEP

The Crew

The Division

Trackmania Turbo

Transference

Trials Fusion

Trials of the Blood Dragon Game

Trials Rising

Valiant Hearts: The Great War

Watch Dogs

Werewolves Within

ZOMBI

Hry Ubisoftu jsou určitě příjemným bonusem jakožto součást nového PlayStation Plus, ale nejspíš pro většinu hráčů nebudou rozhodovacím faktorem. Vedle Classic ale bude spuštěno i Ubisoft+, jak ho můžete znát z PC. Tam se o tom kvůli novinkám vyplatí zauvažovat. V létě snad uvidíme, co dalšího si pro nás Ubisoft chystá na zbytek roku.

Aby to nebylo jen o PlayStationu, tak ještě menší poznámka k Ubisoft+ na Xboxu. Spekulovalo se o tom, že toto předplatné bude k dispozici jako součást Game Passu Ultimate. To ovšem Ubisoft v tiskové zprávě neuvádí. V Game Passu se ale i nadále budou objevovat některé hry od tohoto francouzského vydavatelství.

Zdroj: Ubisoft