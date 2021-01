Ubisoft Massive oznámil vývoj nové Star Wars hry s otevřeným světem

Exkluzivita licence Star Wars dlouho patřila pod pokličku EA, ale nyní je tomu konec. Tvůrci taktické akce The Division, studio Ubisoft Massive, oznamuje vývoj svého vlastního projektu z tohoto univerza. Mělo by jí to akci v otevřeném světě, které se ale nedočkáme dříve než v roce 2023.

Vývoj si samozřejmě bere pod svá křídla nová divize LucasFilm Games a Ubisoft již hledá čerstvé posily do vývojářského týmu. Na křeslo kreativního ředitele se posadil Julian Gerighty, který se staral mimo jiné i o hry The Division 2 či The Crew. Nový projekt by pak měl využít grafický engine Showdrop.

Tvůrci Wolfensteina dělají na nové hře z univerza Indiana Jonese

Zprávy o nových hrách a projektech pod pokličkou LucasFilm k nám přichází během posledních několika dní téměř neustále. Nedávno oznámila Bethesda vývoj nové hry na motivy Indiana Jonese.