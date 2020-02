Ubisoft odhalil nového Prince z Persie, jde ale o únikový VR titul

Na nový díl kultovní série Prince of Persia se těší fanoušci už nespočet let a po nedávné šuškandě jsme se začali těšit na brzké odhalení. To nyní opravdu přišlo a novou hrou je Prince of Persia: The Dagger of Time. Naše nadšení ale velmi rychle opadlo, jelikož jde o únikovou hru pro brýle virtuální reality.

VR hra se inspiruje trilogií Písků času, kterou máme ze staré generace tak rádi, a nabídne hráčům různorodé výzvy v místnostech, kde budete šplhat, hledat východ a celkově zapojíte svou fantazii a mozkové závity. Samozřejmostí jsou i nadpřirozené schopnosti písků času, které může ovládat pouze ten, kdo drží dýku času.

Datum vydání ani další bližší informace prozatím neznáme. Vzhledem k platformě ale předpokládáme vydání na PS VR, Oculus Rift a HTC Vive.