Ubisoft odkládá svůj projekt na motivy filmového Avatara na rok 2022

Odklady jsou v dnešní době na denním pořádku, a u projektů, které jsou teprve v rané fázi vývoje to platí dvojnásob. Herní projekt Ubisoftu, který se bude inspirovat filmovou značkou Avatar, se nyní odkládá až na fiskální rok 2022, jak oznámil vydavatel v čerstvé zprávě.

To znamená, že se hry nedočkáme dříve než v dubnu roku 2022, a to přinejlepším. Odklad ostatně dává smysl, také filmové pokračování filmového snímku Jamese Camerona se přesouvá na prosinec roku 2022, hra se tedy bude snažit držet uvedení filmu do kin.

O hře samotné nevíme zhola nic, snad jen že dorazí na PC a konzole.