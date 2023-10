Ubisoft odložil svého konkurenta série Call of Duty na neurčito. XDefiant po testování musí vychytat chyby

Momentálně má Ubisoft v přípravě několik free-to-play her, ale o žádné z nich pořádně není známo, kdy se dostane do rukou všech hráčů. To se nyní týká i XDefiant, střílečky z pohledu první osoby, kterou po prvních testech hráči označovali jako schopného konkurenta pro Call of Duty. Plán byl takový, že po červnové otevřené betě dojde k ostrému spuštění ještě v průběhu léta. Nyní ho ale Ubisoft odložil na neurčito.

Vývojáři předně poděkovali hráčům za účast v průběhu veřejného testování. Zároveň ale přiznávají, že se díky zpětné vazbě dostalo na světlo několik neduhů, které negativně ovlivňují zážitek z hraní. To je důvod, proč se rozhodli spuštění hry posunout. Po sérii úprav má přijít ještě jeden test a poté se snad už dočkáme. Ale kdy to bude, to je zatím ve hvězdách.

Na odklady už jsme si v posledních letech zvykli a jak se říká, lepší hru odložit a vydat kvalitní produkt než to uspěchat. Ubisoft navíc nemá vůbec malé ambice. Chce, aby XDefiant patřil mezi arkádové střílečky té nejvyšší kvality. Trochu si pomáhá i svými ostatními značkami. Hrajete tady za různé frakce a třeba Echelon nápadně připomíná Sama Fishera ze série Splinter Cell. S XDefiant to i přes odklad vypadá mnohem lépe, než s jejich pokusem o battle royale Hyper Scape, který skončil loni na jaře.