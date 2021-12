Ubisoft oficiálně oznámil práce na remaku původní špionážní akce Splinter Cell

Na plnohodnotné pokračování slavné série Splinter Cell si sice ještě nějakou dobu počkáme, Ubisoft ale před chvíli vyrukoval s překvapivou zprávou a oficiálně potvrdil vývoj remaku původního Splinter Cellu, kterým chce nejen oslavit kultovní sérii samotnou, ale především přípravy na nový díl.

Ubisoft aktualizoval obchodní známku Splinter Cellu. Nová hra se prý inspiruje u Far Cry

O remake se stará studio vydavatele, zodpovědné mimo jiné za výbornou akci Far Cry 6 a titul také využije interní grafický engine Showdrop, který se poprvé proslavil v sérii The Division a nyní překočíruje mimo jiné i na projekty jako Avatar: Frontiers of Pandora či novou hru z univerza Hvězdných válek.

Spolu s oznámením uvolnil Ubisoft také deníček, který se zaměřuje na celou historii série a první revoluční díl, který vnesl čerstvý vánek do špionážního žánru. O remaku samotném toho bohužel zatím moc nevíme a na další informace si ještě budeme muset počkat.