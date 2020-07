Ubisoft opět vzkřísil svůj pirátský projekt Skull and Bones

Titul Skull and Bones byl původně Ubisoftem oznámen již v roce 2017, od té doby však společnost mlčí, dva roky tuto hru vynechávala ze svých prezentací a po Skull and Bones jako by se slehla zem.

Včera však bylo toto tajemné ticho prolomeno a zpráva publikovaná na VGC oznamuje, že Ubisoft znovu zahájil práci na projektu Skull and Bones a chce ji lehce inovovat a předělat.

Zdroje VGC na Ubisoft práskly, že po Assassin’s Creed a Watch Dogs společnost měla problém s kultivací své vlastní konkrétní identity, a proto byl celý projekt minulý rok kompletně rebootován. Zmíněné zdroje také řekly, že hra bude orientována spíše do modelu her se živými službami, což znamená, že procedurální příběhy budou generovány dle toho, jak komunita hru hraje.

VGC se také doslechlo, že Fortnite Ubisoftu posloužil jako inspirace pro jeho Skull and Bones (že by inspirace tkvěla v astronomických ziscích Fortnite?) a společnost by ve srovnání s kompetitivním Rainbow Six: Siege či The Division ráda vytvořila hru spíše pro příležitostnější hráče.