Ubisoft oznámil plány pro značku The Division. Filmeček z Heartland, mobilní Resurgence a obsah pro The Division 2

Ubisoft teprve svoji velkou prezentaci Forward chystá. Sérii The Division ale už nyní věnovali vlastní video, ve kterém se připomněly již oznámené projekty a došlo i na pár menších novinek. O free-to-play akci The Division: Heartland se mluví už dlouho a tentokrát se nám předvedla v naleštěném filmečku, kde navštívíme Silver Creek. Ještě letos bychom se měli dočkat uzavřené bety, do které se můžete přihlásit na oficiálních stránkách.

I když už jsou to 4 roky od vydání The Division 2, Ubisoft zatím nehodlá končit s tvorbou nového obsahu. Byla oznámena první sezóna pro pátý rok s podtitulem Broken Wings, která se bude zaměřovat spíš na záchranu civilistů než na odstraňování správných cílů. Vedle toho do hry zamíří také nový rogue-lite mód Descent až pro 4 hráče. V něm začínáte bez jakékoliv výbavy a postupně získáváte vylepšení. Vyzkoušet ho už nyní můžete na testovacích serverech. Descent všichni majitelé hry dostanou zdarma, ale pro většinu nového obsahu v budoucnu budete potřebovat rozšíření Warlords of New York.

V rámci sezón mohou fanoušci očekávat také další příběhové DLC, které podstatně rozšíří příběh a přidá do hry nové lokace. Obsah, který celkově v pátém roce The Division 2 uvidíme, se má do značné míry inspirovat stylem Splinter Cellu.

Jako poslední herní projekt tady máme The Division: Resurgence, které v budoucnu zamíří na zařízení se systémy iOS a Android. Jeho příběh se má odehrávat mezi událostmi prvního a druhého dílu. Už v průběhu léta by mělo proběhnout první kolo testování. Pokud o něm máte zájem, můžete zkusit štěstí a do testu se přihlásit. Zajímavostí je, že některé odměny budete moci odemykat skrz všechny 3 zmíněné tituly. Na úplný závěr přišlo oznámení připravovaného komiksu, který vyjde skrz službu WEBTOON v průběhu příštího roku. Ten odvypráví příběh o učiteli z Houstonu.

Zdroj: Ubisoft