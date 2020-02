Ubisoft plánuje v příštích dvou letech vydat pět nových AAA titulů

Ubisoft měl dost úspěšný rok, ve kterém stále vede Rainbow Six Siege se svými 55 miliony aktivních registrovaných uživatelů. Jde mimo jiné o jeden ze základních pilířů herní knihovny vydavatele. Podle finančních výsledků ale plánuje Ubisoft vydat až pět zbrusu nových AAA titulů v příštím fiskálním roce, který začíná dubnem letošního roku.

Z těchto "pěti herních hitů" už vlastně známe tři. Jde o tituly, které vydavatel odsunul pro dopilování detailů a odstranění chybek - Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine a Gods and Monsters, které k nám dorazí v nadcházejícím fiskálním roce.

Také jsou tu otazníky v podobě her Beyond Good and Evil 2 a Skull and Bones, jejichž vydání je prozatím ve hvězdách. Víme jen, že se na projektech stále pracuje. To nám dává prostor minimálně ke dvěma dalším AAA hrám, které mohou vyplnit mezeru. O co půjde? Fanoušci už dlouho žadoní po pokračování série Splinter Cell a v hledáčku je potenciálně i další Ghost Recon či Assassin's Creed. Co byste rádi vy?