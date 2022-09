Ubisoft po několika únicích oznamuje Assassin's Creed Mirage. Naplno se nám představí příští týden

Po včerejším úniku obrázků z chystaného DLC pro Asssasin's Creed Mirage neměl Ubisoft jinou možnost, než přiznat barvu a konečně přijít s potvrzením z oficiálních zdrojů. Nový přírůstek od série má skutečně podtitul Mirage. Na konkrétní detaily si ale musíme počkat až do 10. září, kdy se ve 21:00 našeho času koná prezentace Ubisoft Forward.

Je tedy docela jisté, že se dočkáme i DLC, které se objevilo v únicích. Název The Forty Thieves Quest napovídá tomu, že se alespoň v tomto rozšíření podíváme do Persie. Fanoušci horlivě spekulují o tom, že půjde o převyprávění známého příběhu Ali Baba a čtyřicet loupežníků. Je možné, že tohle DLC bude součástí nějaké obsáhlejší edice Mirage, ale to už jsou jen nepotvrzené spekulace.

Zdroj: Reddit, Ubisoft