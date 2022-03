Ubisoft podle insidera připravuje velkou prezentaci. Ukáže se 20 her včetně neoznámených novinek

Pověst Ubisoftu v posledních letech spíše klesá a není se ani čemu divit. Průměrné hry doplnili podporou NFT a plánovaným přesunem k live-service hrám. Podle informací Toma Hendersona, který už v minulosti dokázal, že má dobré zdroje, se ještě letos bude držet zajetého stylu. Datum konání prezentace prý ale ještě není dané kvůli situaci na Ukrajině a dalším událostem, které hýbou světem. Rozhodně ale bude na co koukat.

Další Assassin's Creed by se mohl vrátit k plížení. Zavítáme do Bagdádu

Z úplných novinek jsme nejvíce zvědaví na pokračování Immortals: Fenyx Rising a nové přírůstky do série Assassin's Creed. Rift by měl být návratem ke starším dílům, ve kterém se podíváme do Bagdádu. Poprvé se ukáže také Infinity, což je již oznámená life-service hra, do které budou průběžně přibývat další asasínské příběhy.

Velmi zajímavě zní také nový Prince of Persia, který vzniká vedle remaku Sands of Time. Ten by se měl inspirovat metroidvanií Ori and the Blind Forest a mluví se o tom, že by měl vyjít ještě dřív, než zmiňovaný remake.

Vše, co by měl Ubisoft ukázat Skull & Bones

Avatar: Frontiers of Pandora

The Division Heartland

pokračování Immortals Fenyx Rising

Assassin’s Creed Rift

Assassin’s Creed Infinity

Ghost Recon Frontline

XDefiant

Prince of Persia: Sands of Time Remake

Prince of Persia (podtitul zatím neznáme)

The Crew 3 (Project Orlando)

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Roller Champions

Beyond Good and Evil 2

Splinter Cell Remake

The Division Mobile

Další mobilní hry

Také bychom se měli dočkat novinek ohledně dlouholetých projektů. Vypadá to, že Ubisoft konečně našel ten správný směr, kterým se má vydat pirátské Skull & Bones. Po problematickém vývoji přijde řada i na Beyond Good & Evil 2. Oba tituly byly odhaleny už před několika lety a stále doufáme, že neskončí v propadlišti dějin.

Scalar je cloud od Ubisoftu, který pomůže vytvořit obří světy s velkým počtem hráčů

Jako obvykle připomínáme, že tyto informace nepochází z oficiálních zdrojů, takže vše ještě může být trochu jinak. Ubisoft ale bezpochyby vlastní prezentaci plánuje. Už loni si vše představoval sám v rámci Summer Game Festu a nedivili bychom se, kdyby nakonec své novinky představil ve stejném období.

