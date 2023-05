Ubisoft posílí tým vývojářů série Assassin's Creed. Do března chce dohromady vydat 8 her

Pár týdnů před letošní prezentací Ubisoft Forward, která proběhne 12. června, Ubisoft přichází ve finančním reportu s pár zajímavostmi ohledně toho, co od jeho studií můžeme očekávat v letošním fiskálním roce. Největší pozornost se bude ubírat k sérii Assassin's Creed, se kterou má francouzský gigant už podle předchozích oznámení velké plány. Tým, který se o značku stará, se má rozrůst o 40 %. Momentálně se na ní podílí přes 2000 zaměstnanců, takže toto číslo by se mělo zvýšit zhruba o 800.

Nejbližším přírůstkem do této série bude Assassin's Creed Mirage, které nás zavede do Bagdádu. Původně to vypadalo, že bychom si ho měli zahrát ještě v první polovině roku, ale očividně má Ubisoft jiné plány. Spekuluje se o říjnovém vydání, ale bezpochyby se o Mirage dozvíme víc během již zmíněné prezentace. Je to jeden z 6 projektů této série, o kterých víme z oficiálních zdrojů, takže by to nemělo být jediné Assassin's Creed, o kterém uslyšíme.

Assassin's Creed Mirage má každopádně být jedna z 8 her, kterou Ubisoft v letošním fiskálním roce plánuje uvést na trh. Do tohoto výčtu spadá také Avatar: Frontiers of Pandora, Rainbow Six Mobile, The Division Resurgence, Skull & Bones, XDefiant a The Crew: Motorfest spolu s jednou neoznámenou velkou hrou. O ní se s velkou pravděpodobností něco také dozvíme na Ubisoft Forward.

Nedá se popřít, že Ubisoft v posledních letech neví kudy kam. Vydání Avatara nestihli spojit s uvedením filmového pokračování a ani po 5 letech od oznámení není venku proklínané Skull & Bones. Podle informací od insiderů ani práce na dalších dílech Assassin's Creed nepokračují hladce, a tak vývoj nabírá zpoždění. Ubisoft se musí hodně snažit, aby si napravil pošramocenou pověst, která ho v posledních letech doprovází.

Zdroj: Ubisoft