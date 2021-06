Ubisoft představil Avatara. Prozkoumáme v něm zcela novou část Pandory

Už pár let víme, že v jednom ze studií Ubisoftu vzniká nová adaptace Avatara. Díky bohu, že se zbavil příšerného jména, které původně mělo být Avatar 2: The Game. Od dnešního dne bude tento projekt známý jako Avatar: Frontiers of Pandora.

Půjde o akční adventuru z pohledu první osoby, ve které si projdeme zbrusu nový příběh a prozkoumáme doposud neviděnou oblast. Do Západní hranice se podíváme v roli Na'vi. Kromě zdejší fauny a flóry narazíme také na jednotky RDA, které nás nenechají jen tak v klidu odejít.

Zatím jsme viděli jen naleštěný trailer přímo z enginu hry. Massive Entertainment využívají enginu Snowdrop, který v minulosti poháněl například oba díly The Division. Tohle je ale samozřejmě vylepšená verze.

Ubisoft odkládá svůj projekt na motivy filmového Avatara na rok 2022

Avatar: Frontiers of Pandora vyjde v průběhu příštího roku na PC a konzole nové generace. Nedivili bychom se, kdyby hra měla doprovázet vydání druhého filmového Avatara, jehož premiéra je momentálně naplánovaná na 16. prosince 2022.