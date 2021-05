Ubisoft rozšiřuje svět The Division o nové hry i film, nechybí F2P titul

Ubisoft včera odhalil celou plejádu nových titulů a herního obsahu, který rozšíří příběhové univerzum špionážního světa Tom Clancy's The Division. Po dvou samostatných dílech trochu zpomalíme a než k nám kdysi v budoucnu dorazí díl třetí, dočkáme se celé řady novinek.

První z nich má být Free-2-Play hra The Division: Heartland, což je samostatný titul, který bude k dostání zcela zdarma. Stará se o něj studio Red Storm Entertainment, půjde hrát o samotě i s kamarády a zahrát bychom si jej měli někdy v roce 2022 na PC a konzolích.

The Division 2 slibuje zbrusu nový režim, vrátí se i starší sezóny

Ještě letos do The Division 2 dorazí nový, zatím neupřesněný obsah, který rozšíří endgame hry. Mimo jiné bychom se měli dočkat i mobilní hry The Division Mobile, která bude fungovat na podobném principu jako mobilní odnože PUBG nebo Call of Duty. Rozšíří příběhové pozadí, ale přinesou trochu jiný zážitek.

Trochu mimo herní branži se pak budou držet chystaný film pro Netflix, ve kterém si zahrají Jake Gyllenhaal a Jessica Chastain, a samozřejmě i kniha od Acolyte. Fanoušci značky se tedy rozhodně mají na co těšit.