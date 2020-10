Ubisoft se zbavuje značky Uplay. Přejmenoval obchod i předplatné

S uvedením nových herních konzolí se překvapivě dějí změny i na počítačích. Společnost Electronic Arts na podzim oznámila, že z obchodu Origin se stane EA Desktop a z předplatného Origin Access Basic (Premier) bude EA Play (Pro).

Obdobný přechod provede i konkurenční Ubisoft, který se po 11 letech zbaví značky Uplay. PC obchod i služba Ubisoft Club teď ponesou jednotný název Ubisoft Connect. Z předplatného Uplay+ bude Ubisoft+.

Klientská aplikace pro PC i předplatné se již přejmenovaly, francouzská společnost však naznačuje, že dostane také nový vzhled, který bude podobný na všech podporovaných platformách. Ubisoft Connect kromě Windows zamíří během 10. listopadu i na PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series S|X a Nintendo Switch, od 15. listopadu bude na PS5. Kromě toho bude ještě do konce roku také součástí streamovacích platforem Google Stadia, GeForce Now a Amazon Luna.

Minimálně na PC a Luně bude možné využívat také předplatné Ubisoft+, v jehož katalogu najdeme většinu her firmy včetně úplných novinek. Jestli tato nabídka zamíří také na konzole, to zatím nevíme. Konkurenční EA Play již na Xboxu i PlayStation funguje, byť nikoliv ve verzi Pro obsahující nejnovější hry.

Představení Ubisoft Connectu: