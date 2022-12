Ubisoft si neuhlídal čínské Assassin's Creed. Podívejte se na ukázky z připravovaného Project Jade pro mobily

Některá videa byla zablokována Ubisoftem kvůli autorským právům.

Tentokrát si průšvih může na své konto připsat francouzský Ubisoft. Během velkého ohlašování budoucnosti série Assassin's Creed byla oznámena také mobilní hra, kterou zatím známe jako Project Jade. Už dříve bylo jasné, že nás zavede do Číny, ale vývojáři nejspíš neplánovali, že bychom ho měli v akci vidět už nyní. Nezvládli si uhlídat playtest, a tak se po internetech rozlétla spousta videí z hraní. Na několik minut se můžete podívat tady, tady nebo třeba tady.

Pro Ubisoft je ale ještě větším průšvihem to, že si playtest v určitou chvíli mohl zahrát každý. Formulář, přes který se do něj hráči přihlašovali, se také dostal na veřejnost. Nyní už skrz něj ale o přístup zažádat nemůžete. S větším počtem hráčů samozřejmě narostl i počet věcí, které se dostaly ven. Tady se například můžete podívat na část z tvorby postavy nebo si poslechnout zdejší verzi skladby Ezio's Family.

Na mobilní hru to nevypadá vůbec špatně. V tomhle případě půjde hlavně o to, jak bude pojatá monetizace a jestli Project Jade bude spíš live service hrou nebo klasickým titulem. Poprvé jsme se do Číny s touto sérií vydali v odbočce AC: Chronicles. Tentokrát to vypadá na mnohem větší dobrodružství. Hráči na velkých platformách budou muset Čínu oželit, ale v budoucnu je čeká třeba Bagdád nebo Japonsko. Nesmíme zapomenout ani na díl, který nás má vzít na lov čarodějnic ve střední Evropě.

Zdroj: r/GamingLeaksAndRumours