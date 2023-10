Ubisoft si pochvaluje úspěch Assassin's Creed Mirage. Silnější start za tuto generaci žádná jeho hra neměla

I když se v posledním týdnu řada hráčů vyjádřila negativně k novému dílu série Assassin's Creed, očividně jde o hlasitou menšinu. Ubisoft si totiž v příspěvku na X pochvaluje úspěch Mirage. Je to sice menší díl, ale zájem je o něj podobný, jako v případě Origins nebo Odyssey. Zároveň je to pro Ubisoft hra s nejsilnějším startem od začátku generace konzolí PS5 a XSX.

Ubisoft se podělil také o pár statistik. Pokud se sečte celkový čas, který hráči strávili pobíháním po Bagdádu, vyjde nám 479 let. Šipku do sena pak skočilo přes 60 milionů asasínů. A na závěr to nejdůležitější - kočky byly pohlazeny 1,2 milionkrát.