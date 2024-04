Ubisoft své velké novinky představí na červnové akci Forward. Může se ukázat Assassin's Creed, Far Cry či Star Wars

Už se nám pomalu blíží letní sezóna, což již tradičně znamená oznamování prezentací od těch největších herních společností. Xbox už máme potvrzený, tentokrát přišel na řadu Ubisoft s další prezentací ze série Forward. Akce bude probíhat 10. června a tentokrát se bude pořádat i fyzicky v Los Angeles. Pokud se tam ale nechystáte, tak i letos bude možné vše důležité sledovat online. Přesný čas zatím neznáme, ale většinou pro naše časové pásmo vychází mezi 8 a 10 hodinou večerní.

Ubisoft slibuje, že se dočkáme oznámení velkých novinek i dalších informací o již oznámených hrách. Přímo se nabízí akční adventura Star Wars Outlaws, která by měla vyjít v blízké budoucnosti vzhledem k tomu, že po světě už dostává hodnocení od ratingových společností. Hráči také netrpělivě vyhlížejí novinky o sérii Assassin's Creed. Velmi pravděpodobně se dočkáme detailů o japonském Red, které má být letošní vlajkovou lodí Ubisoftu. Nedivili bychom se ale, pokud by nepřišla řeč na čínský Jade vzhledem k nedávným reportům z Tencentu, podle kterých se vydání přesouvá na příští rok.

Z univerza asasínů se chystá ještě středoevropské Codename Hexe, ale s jeho vydáním ještě pár let nepočítáme. Podobný odhad máme i u předělávky plíživé akce Splinter Cell či kompletního remaku Prince of Persia: Sands of Time. Perský princ by se ale přeci jen ukázal mohl v podobě rogue-lite akce, o které jsme psali včera.

Podle loňských reportů má ve studiích Ubisoftu vznikat také několik projektů spadajících pod značku Far Cry. Vedle regulérního pokračování prý půjde o extrakční střílečku ve stylu Escape From Tarkov jen s tím rozdílem, že to bude mnohem arkádovější záležitost. Z oficiálních zdrojů o ní nepadlo ani slovo, ale třeba se to právě na letošním Forward změní. Co byste od Ubisoftu rádi viděli vy?