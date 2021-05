Ubisoft v budoucnu plánuje upustit od AAA titulů a dá prostor free-to-play hrám

V posledních letech jsme byli zvyklí na to, že Ubisoft za rok vydal 3 nebo 4 velké hry. Stejný plán mají i pro letošní fiskální rok, ale v budoucnu už se jejich plány budou měnit. Ve finančním reportu to prozradil CFO Frederick Duguet. "Po dobu několika let naše šablona vypadala tak, že jsme přišli se třemi nebo čtyřmi AAA hrami a tento plán použijeme i pro fiskální rok 2022. Je ale očividné, že se postupně přesouváme z modelu, který se zaměřoval jen na AAA tituly, na model, kde máme kombinaci silných AAA her společně s dynamickým katalogem, který ale také doplníme o nové free-to-play tituly a další prémiové zážitky."

První ukázku jejich nového přístupu bychom ale měli vidět už v tomto fiskálním roce. Je to teprve týden, co bylo odhaleno The Division: Heartland. Duguet tedy potvrdil, že vyjde do konce března 2022. Do té doby bychom se měli dočkat také Far Cry 6, Rainbow Six Quarantine, remaku Prince of Persia: Sands of Time a Riders Republic. Oproti tomu je pirátská multiplayerovka Skulls & Bones stále v nedohlednu.

Také padla zmínka o tom, že Ubisoft chce rozšířit své působení na mobilním trhu. S tím začne také poměrně brzy. Ve spolupráci s Tencentem vzniká free-to-play Assassin's Creed pro mobily, které zatím bude dostupné jen v Číně.

Stejně jako v případě The Division je tedy docela možné, že v budoucnu uvidíme free-to-play pokračování i dalších velkých značek Ubisoftu. Moc si zatím nedovedeme představit, jak by v této formě vypadalo například Assassin's Creed. Pokud se to ale vývojářům povede zpracovat dobře, tak nejsme proti. Už je to ale docela dlouhá doba, co se Ubisoftu povedlo něco velkého, takže naše očekávání jsou prozatím velmi vlažná.

Zdroj: IGN