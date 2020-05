Ubisoft zaregistroval doménu pro Prince of Persia 6

Ubisoft má v posledních dnech napilno především kvůli Assassin's Creed Valhalla, ale vypadá to, že se chystá ještě jedno velké oznámení. Nyní totiž společnost zaregistrovala také doménu princeofpersia6.com. Prince of Persia by se tak konečně mohl vrátit v podobě, kterou si přejí fanoušci série. Ta je z hlediska nových dílů u ledu už deset let.

Naděje na nový díl vzbudil Ubisoft už loni, když se objevily spekulace o návratu Prince of Persia, které se později také potvrdily. Naneštěstí pro hráče, kteří si sérii oblíbili ale šlo pouze o VR únikovou hru. Registrace domény není sice definitivním potvrzením, že se série brzy vrátí, ale při nejmenším jde o velmi "podezřelý" krok před vlnou letních oznámení, která letos budou přicházet nahodileji než obvykle, protože veletrh E3 se nekoná. Přáli byste si návrat série mezi živé?