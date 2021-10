Ubisoft zase odkládá. Prince of Persia a Division: Heathland vyjdou až příští fiskální rok

Za poslední rok snad nevyšla ani jedna hra od Ubisoftu bez toho, aby byla předtím alespoň jednou odložena. Stejně na tom je i Prince of Persia: Sands of Time Remake a The Division: Heartland. K nim se navíc přidá i kytarový Rocksmith+. Na všechny si budeme muset počkat o poznání déle, než se plánovalo. Mají totiž dorazit až v příštím fiskálním roce. Může to tedy trvat až do března 2023.

V případě Prince of Persia jsme alespoň byli ujištěni, že se na něm opravdu stále pracuje. U nového The Division jsou ale okolnosti o něco zvláštnější. Jedná se o free-to-play samostatné pokračování série, které jsme si měli vyzkoušet už pár týdnů po oficiálním oznámení. Odklad ale přišel velmi rychle a s tím dnešním se jen těžko odhaduje, kdy se do těchto titulů opravdu budeme moci pustit.

Ubisoft začátkem letošního roku oznámil, že hodlá změnit svoji strategii vydávání určitého počtu AAA titulů každý rok a hodlá více zabrousit mezi free-to-play hry. Zatím z jejich nové strategie ale nevidíme žádné výsledky. Doufáme, že v příštím roce nám dokážou, že to byl krok správným směrem.

