Ultimátní edice Death Stranding a Control jsou na Steamu ve slevě

Řeč je o 20% až 25% slevách na Ultimátní Edice her Control a Death Stranding.

Když se zaměříme na samotné čísla, dozvíme se, že Death Stranding byl zlevněn z původních 1300 Kč na 1100 Kč. Control: Ultimate Edition se začal prodávat takřka pár dnů zpátky a z předešlých necelých 9 stovek zaplatíme jen 700 Kč.

To však nejsou jediné hry, jež jsou momentálně k mání za výhodnou cenu. Další takové jsou např. Portal Knights, ABZU, Indivisible, Last Day of June, Total Tank, Horace, Adrift, How to Survive 2, Objects in Space, Memories of Mars, Underworld: Ascent, Virginia, Ember, Laser League a The Guest.

Takže na nic nečekejte a běžte ušetřit nějaké ty prachy.