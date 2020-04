Po megalomanském projektu No Man's Sky pro nás tvůrci kutí velmi komorní umělecký projekt The Last Campfire, ve kterém se v roli uhlíku budete snažit najít cestu zpět k ohništi. Tvůrci nyní vypustili zbrusu nové záběry ze hry, které mají nalákat. A rozhodně se jim to daří.

The Last Campfire vyjde na PC a Xbox One někdy, datum vydání ale zatím neznáme.