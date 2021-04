Uncharted, God of War a další značky Playstationu by mohly zamířit na mobily

Vypadá to, že Playstation by rád některé ze svých proslulých herních značek přivedl také do světa mobilních her. Sony totiž zveřejnilo nový inzerát na pracovní pozici, který naznačuje, že by mohl vybraný kandidát mít za úkol práci s mobilními hrami a jejich vývojem.

Dotyčný by měl "vést vývoj a strategii mobilních her a pomáhat tvořit budoucnost hraní ve studiu světové úrovně. Povedete rozšíření vývoje her z PC a konzolí na mobily a budete se soustředit na úspěšné adaptování úspěšných značek Playstationu pro mobily," popisuje inzerát novou pozici.

Dá se tedy očekávat, že se Sony chystá převádět na mobilní zařízení především ty největší značky jako je God of War, Gran Turismo nebo třeba Uncharted. To ostatně odpovídá i čerstvě odhalené strategii společnosti, která hovořila o tom, že se hodlá zaměřovat především na své největší značky. Uvítali byste některou z exkluzivit Playstationu na mobilních zařízeních?