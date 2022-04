Uncharted na PC dorazí v červnu. Epic předčasně odhalil datum vydání kolekce Legacy of Thieves

Na PlayStation 5 vyšly vylepšené verze posledních dvou dílů Uncharted už začátkem roku. Vypadá to, že hráči na PC si na ně budou muset počkat už jen pár měsíců.

Vydání kolekce Uncharted: Legacy of Thieves bylo původně oznámeno rovnou na PC i PlayStation 5. Hráči na konzolích už pár měsíců mohou hrát, ale datum vydání PC jsme do dneška neznali. V tomhle případě to vypadá, že se někdo v Epicu upsal a na jejich blogu mezi nejočekávanějšími hrami letošního roku bylo uvedeno právě i datum vydání této kolekce na PC. Můžete ji očekávat 20. června.

Je velká pravděpodobnost, že hned ve stejný den bude Uncharted dostupné na Steamu. I předchozí tituly od Sony byly rovnou na obou platformách, takže nevidíme důvod, proč by to v tomhle případě mělo být jinak.

V Legacy of Thieves kolekci najdete Uncharted 4: Thief's End a samostatný příběh Uncharted: Lost Legacy, ve kterém v hlavní roli Nathana Drakea nahradí Chloe Frazer, kterou můžete znát z druhého dílu.

Zdroj: Epic Games