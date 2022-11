„Únik GTA VI nebude mít na průběh vývoje žádný vliv,“ tvrdí šéf vydavatelství Take-Two

Díky nedávnému úniku dat studia Rockstar Games jsme se mohli podívat na nový díl ze série Grand Theft Auto ve velmi rané fázi vývoje. Fanoušci sice byli rádi, že se k nim dostali novinky, ale vývojářům tím začala smršť nepříjemností. Z případu s Half-Life 2 víme, že podobné úniky mohou znamenat výrazné prodloužení vývoje. To ale v případě GTA VI neplatí. Alespoň to tvrdí Strauss Zelnick ve finanční zprávě společnosti Take-Two.

„Bylo to velmi nešťastné, tyhle případy bereme velmi vážně,“ komentuje dál úniky Zelnick. Prý nejsou důkazy k tomu, že by byl odcizen hmotný majetek. Také podotýká, že únik nebude mít vliv na vývoj jako takový. „Je to ale velké zklamání a donutilo nás to stále zvyšovat ostražitost v otázkách kybernetické bezpečnosti.“

Kromě tohoto komentáře se k nám dostala i aktuální prodejní čísla. Grand Theft Auto V má na kontě 170 milionů prodaných kopií. Oba díly kovbojských příběhů Red Dead Redemption se pak dohromady pohybují okolo 70 milionů. GTA jako značka prodala celkem 385 milionů kopií, což znamená, že pátý díl tvoří téměř polovinu.

Zdroj: PC Gamer