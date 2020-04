Únik informací potvrzuje remaster prvního Crysis, slibuje i ray tracing

Crytek tak dlouho hráče škádlil náznaky oznámení nového Crysis, že bylo neodvratné, aby fanoušci čekali na jakékoliv šlápnutí vedle. Nakonec se pomyslné ucho utrhlo, když se na stránkách Crysis objevila ne zrovna úmyslně zveřejněná lákadla na remasterovanou verzi prvního dílu hry. Remaster prvního dílu série vyjde na současné generaci konzolí, PC i Nintendu Switch. Slibuje i ray-tracing.

Crytek na nové oznámení Crysis lákal v průběhu posledních měsíců vícekrát. Nejdříve údajným aprílovým žertíkem, kdy se na stránkách hry objevil Nomád. Později také tweetem, který po více než třech letech mlčení obnovil aktivitu twitterového účtu Crysis. Nyní tak víme prakticky jistě, že remaster opravdu přijde a čekáme v podstatě jenom na oficiální oznámení a doufejme, že i nějakou malou ukázku.

"Crysis Remastered brings new graphic features, high-quality textures, and the CRYENGINE's native hardware- and API-agnostic ray tracing solution for PC, PlayStation, Xbox, and – for the very first time – Nintendo Switch."



oooops ;) pic.twitter.com/4EVNOHzLzb