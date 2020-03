Únik informací prozrazuje řadu nových režimů pro CoD: Warzone

Další únik informací ke Call of Duty: Modern Warfare a jeho třetí sezóně prozrazuje mimo jiné také informace o Warzone. Battle royale režim by se mohl rozrůst rovnou o několik módů, které nabídnou pořádnou variabilitu v hratelnosti. Na své by si tak měli přijít všichni milovníci žánru. Celkem by se mělo objevit rovnou sedm nových variant pro Warzone.

Do hry se teprve před týdnem přidal režim sólo, ve kterém si konečně mohou battle royale užít i vlci samotáři. Teď to vypadá na rozšíření týmových zápolení o hru ve skupinkách po dvou a po čtyřech. Dále potom únik hovoří o akčnější verzi, v níž se bude kruh se smrtícím plynem zmenšovat mnohem rychleji. Pro milovníky přesné mušky z dálky by měl být režim, který nabídne jenom brokovnice a snipery. Další z režimů potom údajně bude mít smrtící zásahy do hlavy a odstraní loadouty. Realistické a hardcore režimy potom výrazně omezí uživatelské rozhraní a jeden z nich by měl také snížit vaše životy a zapnout friendly fire, tedy střílení do svých.

Do plné hry Modern Warfare by se potom měly vrátit mimo jiné také oblíbené mapy z dřívějších dílů a vývojáři nezapomněli ani na nové zbraně, operátory a další vychytávky, které jsou často spíše kosmetického rázu.