Únik roku? Databáze GeForce Now zahrnuje PC verzi God of War a další neoznámené hry

Cloudová služba GeForce Now se v posledních letech stala oblíbenou u spousty hráčů. Ighor July se skrz ni ale dostal k databázi, kterou běžný uživatel vidět neměl. Jakým způsobem to udělal, si můžete přečíst zde. Pro nás je ale důležitější co v databázi našel, než jak to celé provedl. Zahrnuje totiž desítky neoznámených titulů včetně PC verzí exkluzivit pro PlayStation.

Najdou se tady hry, o kterých jsme už slyšeli nebo se o nich v posledních měsících spekulovalo. Mezi takové patří remasterovaná trilogie GTA, Payday 3 nebo třeba Resident Evil 4 Remake. Spousta zdejších titulů ale vůbec nebyla oznámena. Sniper Elite 5, Crysis 4, Chrono Cross Remaster... a takhle bychom mohli ještě chvíli pokračovat.

K úniku se vyjádřila i Nvidia, a to v tom smyslu, že tento seznam je skutečný, ale prý obsahuje placeholdery a položky určené k testování, které slouží k interním účelům. Upozorňuje tedy, že přítomnost některé z her v jejich seznamu neznamená, že něco takové opravdu vzniká. V některých případech je to ale podezřelejší. Například u God of War je zmíněn Steam a hra má už i své Steam ID. Svojí troškou přispěl také Pavel Djundik, tvůrce SteamDB. Podle něj se tato databáze týká GeForce jako takového a ne pouze GeForce Now, takže dle něj je potřeba brát tohle všechno s velkou rezervou.

God of War, Returnal a Demon Souls na PC

Ani zmínka o Spider-Manovi nebo Bloodborne na PC

GTA 3, Vice City a San Andreas Remastery

Také Uncharted Collection pro PC s kompletním názvem a Alan Wake Remastered jsou tady

Spousta PlayStation her/portů (DŮLEŽITÉ! Pokud není na konci uveden Steam/Epic, může to být pouze testování mezi GeForce Now/PS Now)

Oznámené i neoznámené hry od Xbox Game Studios

''Fight for Middle-Earth''

Half-Life 2 Remastered (Valve Software)

Titan Quest 2 & Outcast (''na THQ Nordic eventu 17. září")

Payday 3

''Metro Next''

''Project FPS (Paradox Interactive)''

Human: Fall Flat 2

''Hangar 13 unannounced''

The Talos Principle 2

''Total War 9''

Untitled Respawn Game

Kingdom Hearts IV

Untitled The Initiative Game (nejspíš Perfect Dark)

Sniper Elite 5

''Monster Hunter 6''

Helldivers 2

Halo 5: Guardians for PC

Cities Skylines 2

As Dusk Falls a As Dusk Falls Season 2

Space Punks na Steamu (momentálně EGS exkluzivita)

Tomb Raider Anniversary (2021) a Tomb Raider 25th Anniversary (2021)

S.T.A.L.K.E.R. Android

Gears 6

''Hitman Pro''

''Worms Next''

Destroy All Humans! 3

Earth Defense Force 6

Brothers in Arms od Gearboxu

Dragon's Dogma 2

Wreckfest Sequel

Crysis 4

Resident Evil 4 Remake

Crash Team Racing Nitro-Fueled na PC

Chrono Cross Remaster

''Bioshock 2022''

Shin Megami Tensei V a Catherine Full Body na PC

Bioshock RTX Remaster, Mirror's Edge RTX Remaster, Batman: Arkham Knight RTX Remaster

Final Fantasy VII Remake pro PC

Pokud by databáze byla opravdu nacpaná neoznámenými hrami, tak to ale neznamená, že všechny uvidíme v dohledné době. Od tohoto úniku a jejich vydání nás může dělit klidně několik let. Podobně to bylo v minulosti i s některými úniky ze Steamu. Rozhodně bychom si ale většinu z nich rádi někdy v budoucnu zahráli.

Zdroj: Reddit