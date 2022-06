Unikají červencové hry zdarma pro předplatitele služby PS Plus Essential

Venku máme nový systém předplatného Playstationu a s ním i čerstvé úniky.

Od června nám nastartovalo nové předplatné PS Plus, které se nyní dělí na několik kategorií, stále tu však máme základní verzi Essential a s ní i každoměsíční nabídku her zdarma pro všechny předplatitele. Již tradičně nám skrze Dealabs unikají ty nejnovější hry, tentokrát na červenec.

Majitelé konzolí Sony by se měli těšit na výbornou adventuru Crash Bandicoot 4: It's About Time, ale také povedený horor The Dark Pictures: Man of Medan a nakonec i looter shooter Arcadegeddon. Už jen kvůli Crashovi se ale vyplatí zabrousit do PS Store.

Samozřejmě si počkejme na oficiální potvrzení, tyto úniky se ale většinou vždy potvrdí, tudíž je můžete brát s jistotou. Téměř.