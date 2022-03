Unikají dubnové hry zdarma z PS Plus. Dobře zní hlavně týmovka Hood

Ani tentokrát jsme se neubránili úniku seznamu her pro konzoli Playstation.

Populární stránka Dealabs, která již v minulosti mnohokrát předčasně zveřejnila nadcházející hry zdarma pro předplatitele PS Plus, úřaduje i nyní. Tentokrát uniká dubnový seznam her, které si budeme moci na konzolích Playstation zahrát zdarma.

Podle webu bychom měli dostat především parádní akční týmovku Hood: Outlaws & Legends. Pak také dětskou adventuru Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated. A nakonec rogue-like akci Slay the Spire. Rozhodně velmi lákavé tituly, které se doufejme potvrdí co nevidět.