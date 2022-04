Podle čerstvého úniku dostaneme poprvé v historii programu PS Plus fotbálek od EA.

Stránka Dealabs, která už od září uplynulého roku pravidelně a velmi přesně předpovídá hry zdarma, které si můžeme zahrát skrze program Playstation Plus, odhaluje květnový seznam.

V něm by se poprvé za celou dobu existence programu měl objevit fotbálek FIFA 22. Kromě toho se prý dočkáme i akční Curse of the Dead Gods a vikingské rubačky Tribes of Midgard. Uvidíme, zda se to nakonec potvrdí.