Unikají nové detaily o pokračování adventurní série Tales from the Borderlands

Pokračování dobrodružství lovců pokladů má reálnější obrysy.

Fanoušci už mnoho let vyčkávají na pokračování skvělé adventurní série Tales from the Borderlands a titul byl nedávno oficiálně potvrzen. Hra má dorazit na PC, Switch a obě generace konzolí a díky menšímu úniku Amazonu nyní také tušíme, kdy přibližně.

Profil hry na stránkách tvrdil, že titul ponese název New Tales from the Borderlands a vyjít by měl 21. října letošního roku. Nyní už byl samozřejmě stažen, což jen dodává na věrohodnosti informací.

Také to vypadá, že dostaneme do rukou novou sadu postav - Anu, Octavio a Fran, kterým pomůžeme se vymanit ze zpackaných životů a možná i tak trochu zachránit svět.