Unikl multiplayerový režim Factions pro thriller The Last of Us: Part II

O multiplayerové složce hry The Last of Us: Part II se mluvilo ne jednou. Populární režim Factions se jednu chvíli chystal, ale poté se studio rozhodlo zaměřit na singleplayer a online složku uložilo k ledu. Nyní vyplouvá na povrch další ždibec obsahu, tentokrát v podobě hodně rozmazaných záběrů z multiplayeru.

Vděčit za záběry můžeme Youtube kanálu The IrishLizard a ačkoliv už byly odstraněny, byly tam k vidění postavy z příběhové složky hry v různých soubojích napříč mapami. Jak se záběry objevily na internetu není známé, působí ale dostatečně věrohodně.

Ostatně Naughty Dog už dříve sdělil, že online složka se stala moc ambiciózní na to, aby mohla být včas dotažena do dobrého stavu k vydání singleplayerové části hry. To znamená, že se dost možná dočkáme multiplayeru o něco později, třeba v příštím roce.