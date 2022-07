Unikla raná verze Skate 4 z loňského září. Vývojáři prosí, aby ji hráči nestahovali

Po dlouhých letech nás čeká další díl skejťácké série od EA. Na veřejnost se předčasně dostala rozpracovaná verze, na což vývojáři rychle zareagovali.

Skate bezesporu patří mezi ty očekávanější projekty, které vznikají ve studiích EA. Vývoj trvá dlouho a plné hry se nejspíš ještě dlouho nedočkáme. Nedávno se vývojáři pochlubili s novým videem, kde prezentují rozpracovanou verzi. Nedlouho poté se na internetu objevil build hry z loňského září. EA dlouho nelenilo a záběry a soubory z uniklé verze už tak jednoduše nenajdete. Vývojáři v tiskové zprávě prosí, aby hráči tuto verzi nestahovali, pokud na ni narazí.

„Chápeme, že se na hru těšíte, ale doporučujeme, abyste byli ostražití při stahování souborů z neznámých zdrojů.“ Videa z YouTube EA postupně stahuje. To platí i pro samotné soubory uniklé verze. Na svém blogu pak doporučují, že nejlepší cestou, jak se co nejdřív do nového Skate dostat, je přihlásit se do testování, kam v průběhu roku plánují zvát nové hráče.

