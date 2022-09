Unikla spousta videí z GTA 6. Po internetu kolují záběry z testování hry

Rockstar si neuhlídal svá tajemství a na veřejnost se dostala spousta záběrů z jejich připravované novinky.

Vývoj Grand Theft Auto 6 máme potvrzený už několik měsíců, ale ze hry jsme zatím neviděli žádnou ukázku. To se ale po dnešku mění. Z řady neoficiálních zdrojů na internet proudí videa a obrázky z testovacího programu hry. Stačí zavítat na Reddit, Twitter nebo GTA Forum a dostanete se k desítkám souborů potvrzujících mnoho předchozích spekulací.

Byla by to moc velká náhoda, pokud by to všechno z GTA nebylo, když za zveřejněním materiálů stojí několik zdrojů. K tomuto názoru se přiklání i Jason Shreier, který před pár měsíci informoval o tom, jaké by mělo být zasazení nového GTA. Únik potvrzuje třeba to, že opět zavítáme do Vice City. Další věcí, kterou můžeme považovat za potvrzenou, je dvojice hlavních postav. V ukázkách se objevuje muž i žena.

Řadu videí najdete také na YouTube. Kromě ukázky z vykrádačky obchodu, kterou můžete vidět výše, byla zveřejněna i necelá minuta ze strip klubu. Uživatel, který s úniky začal na GTA Fóru, také tvrdí, že má zdrojové kódy GTA 5 a GTA 6 spolu s testovací verzí GTA 6. Kromě několika obrázků ale zatím nezveřejnil nic, co by jeho slova potvrzovalo.

Nedivili bychom se, pokud některé ze zdrojů zanedlouho zmizí. Rockstar jistě nebude nadšený z toho, že se po internetu potulují záběry z jejich rozdělané hry. I když je na ukázkách jasně vidět, že do dokončení zbývá ještě spousta práce, můžeme si tak alespoň udělat obrázek o tom, co od pokračování série GTA očekávat.