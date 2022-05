Uniklo video z mobilního Need for Speed. Pracuje na něm čínské TiMi Studio

Letos bychom se měli dočkat odhalení dalšího velkého dílu série Need for Speed. Současně ale vzniká i titul pro mobilní platformy.

Čínské TiMi Studio můžete znát jako autory velmi úspěšného Call of Duty Mobile nebo Pokémon Unite. Se svým novým projektem hodlá přispět do další světoznámé série. Už nějakou chvíli víme, že bychom se letos měli dočkat nového Need for Speed. Tato značka ale také dorazí na mobily a na internet unikla necelá minuta záběrů z nedávného testování.

Uživatel vystupující pod přezdívkou NFSLYY se kromě videa podělil také o pár zajímavostí. Ve hře je prý momentálně pouze trojice aut - McLaren F1, Lamborghini Aventador SVJR a Gallardo. Need for Speed Mobile pohání Unreal Engine 4 a na pohled z ukázky nevypadá vůbec špatně. Od jednoho z jeho přátel, který se podílel na testování verze pro iOS, se dozvěděl, že vývojáři použili lehce upravenou mapu z Need for Speed Heat.

Styl řízení se má podobat tomu z Need for Speed Edge, což je dnes už neexistující free-to-play záležitost známá také jako NFS Online. Po stránce obsahu v testu úplně chyběl příběh a během prohánění se po městě nepotkáte jediného policistu. Je ale docela možné, že v testu určitá část obsahu ještě chybí, takže je stále na místě tyto informace brát s rezervou.

Zdroj: Reddit