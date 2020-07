Unikly informace o novém Call of Duty. Podíváme se do období studené války

Už minulý týden se nejen na Microsoft Store, ale i na Xboxu One, objevila záhadná beta nazvaná Red Door. Po bližším průzkumu se fanoušci dostali k tomu, že má jít o betu pro nový díl série Call of Duty. Spekuluje se, že jeho podtitul bude Black Ops: Cold War. To ovšem není všechno.

Skupina dataminerů Prototype Warehouse na Twitteru sdílela jejich poznatky. Podařilo se jim dostat k názvům map z kampaně. Podle nich bychom se tedy měli podívat do Ruska, Německa, Vietnamu a Nikarague. Níže se můžete podívat na kompletní výčet.

ger_stakeout

nam_armada

nam_prisoner

nic_revolution

rus_amerika

rus_duga

rus_kgb

rus_siege

rus_yamantau

(sidemission) tundra

(sidemission) takedown takedown

Ani názvy multiplayerových map už nejsou tajností. Kromě toho by se ale po několika letech měl vrátit Zombie mód. Zajímá nás ale také to, jak si Activision poradí s Warzone. Byl by docela nesmysl, kdyby jejich populární battle royale s vydáním nového dílu Call of Duty přestali podporovat.

Také se spekuluje, že už za pár dní se dočkáme oficiálního odhalení. Mělo by proběhnout na čtvrteční Xbox Games Showcase. I když taková možnost je, tak tentokrát má být tato prezentace především o titulech přímo od Microsoftu. Na Call of Duty tedy možná dojde až později.

Zdroj: wccftech