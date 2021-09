Úniky byly pravdivé. Remedy oznamuje Alan Wake Remastered

Sice zatím nemůžeme s jistotou říct, že je uniklé datum vydání 5. října přesné, ale docela by to sedělo vzhledem k tomu, že Sam Lake v oznamovacím postu na fanouškovské stránce Alana Wakea mluví o podzimním vydání. Už je ale jasné, že remaster dorazí na PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series S|X. Jelikož má Remedy uzavřené partnerství s Epic Games Publishing, tak na PC ho najdete pouze v Epic Game Store.

Kromě toho, že grafika včetně samotných postav a filmečků budou v určitých směrech vylepšeny tak, aby odpovídaly standardům dnešní generaci konzolí, dostanete také rovnou všechna DLC. Vypadá to ale, že do toho nespadá samostatně hratelná American Nightmare.

Pokud budete mít zájem, během hraní si budete moci zapnout komentář Sama Lakea, který už dlouhá léta stojí v čele tohoto finského studia. Navíc je to vůbec poprvé, co si budou moci tuto výbornou příběhovku zahrát i fanoušci na PlayStationu. Původně byl totiž Alan Wake exkluzivitou pro Xbox 360 a následně se dostal ještě na PC.

Na více informací, a doufáme, že i na ukázku ze hry, podle Lakeových slov nebudeme muset čekat dlouho.