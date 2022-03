Úniky prozrazují, že do seriálového The Last of Us zamíří také Henry a Sam

Seriálová adaptace thrilleru The Last of Us už si do ansámblu přizvala celou řadu výborných herců a vypadá to, že nehodlá zastavovat. Jedna z fotek z placu i krátké záběry nově prozrazují dvě další postavy, které obohatí už tak početný řady herců.

Seriálový The Last or Us obsadil Billa. Roli si střihne Nick Offerman

Jde o postavy Henryho a Sama, které naše ústřední dvojice potká kolem prostředka hry a s kým stráví některé napjaté chvíle. O jaké herce přesně se jedná bohužel zatím známo není, minimálně jde ale o potvrzení, že se postavy v seriálu taktéž objeví.