Univerzum Dungeons & Dragons navštívíme ve hře od tvůrců Disney Dreamlight Valley

Vzhledem k tomu, jak gigantický úspěch si připsalo Baldur's Gate 3, tak se klasického fantasy světa Dungeons & Dragons ve hrách jen tak nezbavíme. Hasbro, respektive Wizards of the Coast, které jeho licenci vlastní, si je moc dobře vědomé zájmu, a tak do budoucna připravuje několik dalších projektů. Mezi nimi i nově oznámenou hru od Gameloftu, studia dříve známého hlavně díky tvorbě mobilních her. Má jít o "inovativní hybrid hry o přežití, simulátoru života a akčního RPG".

V podstatě tak hodlají stavět na konceptu, se kterým uspěli v případě Disney Dreamlight Valley. Tento simulátor života pracuje s řadou různých světů Disneyho značek a postupně se rozrůstá o další známé tváře. I přes to, že jde o placenou záležitost, tady najdete nemálo mikrotransakcí, ale vzhledem k hodnocení od hráčů nejsou agresivní a lze si bez problému zahrát i bez nich.

Zatím máme k dispozici pouze jediný obrázek a vzhledem k tomu, že studio momentálně nabírá vývojáře, od výsledku jsme ještě hodně daleko. Z popisku na Instagramu nicméně můžeme ještě vyčíst, že hrát budeme moci také v kooperaci a podle inzerátů na webu Gameloftu tato hra zamíří na PC i konzole. Podle tiskové zprávy je jedním z cílem vývojářů také to, aby si jejich hru užili jak znalci D&D, tak úplní nováčci.

