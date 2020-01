Únorové Games with Gold potěší závodníky i paranormální detektivy

Je tu další měsíc a s ním i další nadílka her zdarma pro předplatitele služby Xbox Live Gold na konzolích Xbox 360 a Xbox One. V únoru se opět můžete těšit po dvou hrách na obě konzole a rozhodně půjde o pestrý výběr.

Na konzoli Xbox One si zahrajete závody motorek TT Isle of Man a temnou detektivku Call of Cthlulhu. Konzole Xbox360 pak potěší své majitele akční adventurou Fable Heroes a kultovní akcí Star Wars Battlefront, původním prvním dílem ještě z dob prvního Xboxu. Obě hry samozřejmě budou díky zpětné kompatibilitě k dostání i na Xbox One.