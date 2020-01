Únorové hry zdarma pro PS Plus nabídnou legendární Bioshock

Hry zdarma pro uživatele PS Plus ve druhém měsíci tohoto roku nabídnou legendární Bioshock ve verzi Collection, která přinese všechny tři tituly z této slavné série. To jistě ocení především hráči, kteří mají v lásce dystopie, střílení a hutnější atmosféru. Pokud patříte spíše mezi fanoušky pohodičky, můžete se těšit na The Sims 4, kde se naopak akci vyhnete a budete se moci snažit žít poklidný život dle svých představ.

Jste-li majiteli PS VR od Playstationu, můžete si navíc zahrát ještě bonus v podobě Firewall Zero Hour. Hry budou dostupné ke stažení 4. února. Do té doby máte stále ještě čas sáhnout po Goat Simulatoru a kolekci prvních tří dílů série Uncharted.