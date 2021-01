Únorové hry zdarma s Games with Gold jsou plné různorodé akce

Máme tu další měsíc a již tradičně se na konzolích odhalují hry zdarma díky jednotlivým službám. Microsoft a jeho Games with Gold tentokrát dorazil první a předvedl na únor docela solidní nadílku, které se tentokrát soustředí na akční nářez.

Pravděpodobně nejlákavější peckou je akce Gears 5, která pokračuje v příběhu boje lidstva proti mimozemské invazi. Připomenout si můžete i kultovní Resident Evil a arkádovka Dandara: Trials of Fear Edition. Nakonec skrze zpětnou kompatibilitu se vrací parádní sci-fi Lost Planet 2 a akční adventura Indiana Jones and the Emperor's Tomb.