Unreal Engine 5 opět vystrkuje růžky. Tentokrát jde o akční střílečku s příchutí Matrixu

Projekty se začínají kupit a tento je rozhodně jeden z nejlákavějších.

Poslední dobou se internet plní různorodými projekty s využitím Unreal enginu poslední generace a tento patří rozhodně mezi ty nejlákavější. Ukázka od uživatele Redditu jménem Vreski předvádí parádní akční noirovou přestřelku s využitím zpomalení času a fůry efektů.

Pokud se vám zdá, že už jste to někde viděli, nejste daleko od pravdy. Jedná se o tým, který vytvořil skvělou izometrickou akci The Hong Kong Massacre a o tu samou stylovou jednohubku se pokouší také s tímto projektem. Ten zatím nemá jméno ani datum vydání, je ale rozhodně na cestě. Co říkáte?