Until Dawn se údajně chystá na PC a PS5. Sony také pracuje na filmové adaptaci

První letošní prezentaci už má za sebou Xbox, další na řadě by podle posledních spekulací měl být PlayStation. Jedním z oznámení, která se tam mají objevit, je podle posledních spekulací vylepšená verze hororového Until Dawn pro PC a PS5. To je od roku 2015 stále dostupné pouze na čtvrtém PlayStationu. Zatím ale není jasné, jestli půjde o remaster nebo kompletní remake.

S touto informací přišel web DealLabs. Oznámení nemá být vůbec daleko. Rovnou uvádějí, že do 15 dní bychom se měli dozvědět víc z oficiálních zdrojů. Nejsou ale prý schopni říct, kdy nové verze Until Dawn vyjdou ani jestli se počítá se současným vydáním na obě platformy. Není nic neobvyklého, že si PC hráči musí počkat ještě o něco déle než ti na PS5.

Tato spekulace navazuje na předchozí informace o pokračování Death Stranding, které má mít podtitul On the Beach. O něm prý také uslyšíme další informace velmi brzy. Ze Sony ale zatím nepřišlo žádné oznámení ohledně plánované prezentace. Místo toho jsme se ale díky webu Hollywood Reporter dočkali odhalení filmové adaptace Until Dawn. Dávalo by tedy smysl, že bude chtít Sony na film nalákat fanoušky skrz vylepšenou verzi hry.