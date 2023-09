Upířina Bloodlines 2 žije. Ujmulo se jí studio The Chinese Room a vydání plánuje na příští rok

Zase se budu opakovat s připomínkou toho, že ve hrách se žalostně málo využívá upírská tématika. Naštěstí to ale vypadá, že nakonec nebudeme ochuzeni o už dlouho slibované pokračování RPG Vampire The Masquarade - Bloodlines. Už před několika měsíci prosakovaly na povrch informace ohledně toho, že projekt, který původně patřil studiu Hardsuit Labs, je ve vývojářském pekle. Na veletrhu PAX West ale Paradox přišel se znovuoznámením hry. Nyní na ní pracuje tým z The Chinese Room a vydání je v plánu na podzim příštího roku.

Tohle britské studio má za sebou řadu oceňovaných příběhovek. Můžete od nich znát třeba Everybody's Gone to the Rapture nebo Dear Esther. Bloodlines 2 tak bezesporu bude jeden z jejich větších projektů. Stejně jako předchozí tvorby tady velmi důležitou roli sehraje příběh, který má univerzum World of Darkness opravdu bohatý. První ukázku z hraní jejich výtvoru uvidíme v lednu 2024.

„Vampire the Masquerade má speciální místo v našich srdcích. Temné prostředí příběhového světa plné spletitých příběhů postavených na moderní společnosti dokonale zapadá do katalogu našeho studia,“ řekl ke znovuoznámení Ed Daly, vedoucí studia The Chinese Room. Slova chvály zní i ze strany Paradoxu, který práva na hry ze světa World of Darkness vlastní.

Stále platí, že se v Bloodlines 2 podíváme do Seattlu, kde v roli staršího upíra prožijeme nevšední příběh. Pokud jste hráli některou z předchozích her spadajících pod tuto značku, tak dobře víte, jak složitá je upíská společnost. Jaká bude hlavní zápletka, ale zatím nevíme. Ať už to bude jakkoliv, bezesporu se neobejdeme bez dodržování pravidel maškarády.