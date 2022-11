Upírská kovbojka Evil West připomíná brzké vydání novým trailerem. Vyjde u nás s českými titulky

Novinka studia Flying Wild Hog vychází na konci listopadu.

Polský tým Flying Wild Hog můžete znát hlavně jako tvůrce novodobého Shadow Warriora. V posledních letech to ale zkouší i s dalšími hrami. Evil West je netradiční western z pohledu třetí osoby. Na tomhle divokém západě nejsou hrozbou jen bandité, ale potrápí vás hlavně krvelační upíři. V roli Jesseho Rentiera se jim postavíte jako jedna z posledních nadějí lidstva.

Jesse není ledajaký pistolník. Patřil mezi elitní členy tajného spolku Rentier Institute, který celé generace lovil příšery. Spolek je ale minulostí a on je jedním z mála přeživších, kteří mají proti nadpřirozenu šanci. V tom mu pomůže bohatý arzenál zbraní, kde najdeme klasické pušky, ale cizí mu není ani pokročilá technologie. A když není zbytí, vyřídí si to s upíry ručně.

Evil West přimíchává do akce také RPG prvky, díky kterým si můžete vylepšovat schopnosti a vybavení. To celé si navíc můžete projít v online kooperaci s dalším hráčem. Vývojáři museli hru dříve odložit, ale jestli půjde všechno podle plánu, měla by dorazit na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One a Xbox Series S|X 22. listopadu a nebudou v ní chybět české titulky.

Zdroj: TZ